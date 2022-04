Moon Knight, perché QUELLA morte non viene mostrata? Parla il regista Diab

L'episodio 5 di Moon Knight ha certamente lasciato il segno sugli spettatori della nuova miniserie del Marvel Cinematic Universe, mostrando nuovi dettagli inediti e oscuri sulla storia del Marc Spector di Oscar Isaac, protagonista di Moon Knight.

In questo viaggio nel passato, ci viene svelato un evento traumatico che ha segnato la vita di Marc Spector: la morte del fratello Randall. In un flashback li vediamo bambini: Marc spinge il fratello ad entrare in una grotta, anche se fuori sta piovendo e la madre li ha avvisati di non farlo. Purtroppo, la pioggia fa salire velocemente il livello dell'acqua e Randall affoga, o almeno questo è ciò che ci viene fatto credere, perché il momento della morte non viene mostrato.

In molti si sono chiesti come mai la morte di Randall non venga mostrata, ipotizzando che possa in qualche modo essersi salvato per poi tornare in futuro, con un grande colpo di scena, per vendicarsi del fratello. Un sospetto che richiama in qualche modo il rapporto complicato dei due Spector nei fumetti Marvel di Moon Knight.

"L'abbiamo voluta girare in un modo che non mostrasse cosa succedesse ai bambini" ha spiegato il regista di Moon Knight Mohamed Diab. "E' vero che cerchiamo sempre di spingerci oltre, ma non fino a questo punto. Puoi capire cosa succede quando vedi ciò che prova Steven, bloccato lì mentre urla ai bambini. E' un momento davvero inquietante. Quindi non vedi cosa succede, ma ne vedi le conseguenze".

La morte (vera o presunta) di Randall, infatti, è una tragedia che segna indelebilmente la vita di Marc Spector, come vediamo nel resto dell'episodio.

"E' una scelta difficile dal punto di vista dello storytelling" ha rivelato il direttore della fotografia Gregory Middleton, spiegando la scelta di creare un mood adeguatamente oscuro e misterioso per la scena. "Sentire il panico nella voce di Steven che chiama il fratello... mi viene da piangere solo a pensarci. E' questa l'emozione che vuoi far passare".

In ogni caso, il finale dell'episodio 5 di Moon Knight tenta di rimettere ordine al caos in vista dell'ultimo episodio della miniserie Marvel che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 4 maggio.