Moon Knight: ecco perché Oscar Isaac ha due costumi diversi nella serie Marvel

Nel primo episodio di Moon Knight abbiamo potuto assistere alla trasformazione di Marc Spector nel supereroe che dà il titolo allo show, ma come i fan certamente sapranno nel corso dei prossimi episodi vedremo lo stesso protagonista interpretato da Oscar Isaac trasformarsi anche in Mr. Knight. Il regista ha quindi approfondito la questione.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Collider, il regista dello show Mohamed Diab ha spiegato perché al protagonista servissero assolutamente due costumi diversi per le sue trasformazioni:

"Ironicamente, abbiamo iniziato con Steven che aveva Moon Knight e Marc che aveva Mr. Knight, ma questa è una delle cose migliori del prendersi il proprio tempo per sviluppare le cose. Cominci a realizzare che no, no, no, questo costume è per questo tizio. Questo è ciò che funziona per loro. E ci rendiamo conto di quale sia la logica", ha dichiarato Diab. "La logica dovrebbe essere che ognuno di loro ispira il suo costume. Così il costume è ispirato da chi sei, o da ciò che ami, o da ciò che è la tua immaginazione di un costume. Ecco perché Steven, che è completamente lontano dal mondo dei supereroi, per lui la cosa più bella è che quando gli dicono di evocare il costume, è un vestito. È un vestito quasi Armani. Quindi aveva senso. Ma mi piaceva che avesse due costumi e quello su cui abbiamo lavorato di più è stato il costume di Moon Knight".

Diab ha proseguito: "Mi piace quanto sia diverso da tutto ciò che abbiamo visto prima in qualsiasi supereroe. Ma penso che racconti molto della storia. Puoi guardare la tuta e sezionarla, puoi vedere la mezzaluna che è in grado di lanciare come un'arma. Vedi come assomigli a una mummia, il mantello e le armi, e vedi i geroglifici su di lui. È una cosa così interessante. E d'altra parte, come regista, ero molto più spaventato dall'abito di Mr. Knight, perché un abito bianco come quello potrebbe risultare brutto sulla macchina da presa. E potrebbe apparire sciocco e strano. Ma, ironicamente, nel momento in cui Oscar è arrivato, lo abbiamo percepito come molto fico".

Da queste parole capiamo ancora meglio perché Oscar Isaac fosse perfetto per Moon Knight; in attesa del secondo episodio, in uscita oggi, guardate la nuova clip con Ethan Hawke.