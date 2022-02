Moon Knight, quali personaggi potrebbero apparire nella serie MCU con Oscar Isaac?

Il 30 marzo verrà distribuita su Disney+ la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe, Moon Knight, con protagonista Oscar Isaac. La serie è stata creata da Jeremy Slater e vedrà il protagonista entrare in contatto con diversi personaggi. I fan si chiedono quali potrebbero essere i nomi presenti nello show. Proviamo a scoprirli.

Moon Knight racconta la storia di Steven Grant, comune impiegato in un negozio di souvenir, colpito da vuoti di memoria e ricordi legati ad un'altra vita. Grant scopre di essere affetto da un disturbo dissociativo dell'identità, e di condividere il corpo con un mercenario di nome Marc Spector. I nemici di Steven e Marc si fanno sempre più minacciosi e i due saranno costretti ad indagare sulle loro complesse identità spingendosi contemporaneamente in un mistero mortale tra gli dèi dell'Egitto. In attesa della serie potete scoprire le ultime novità su Marc Spector.



Tra i legami maggiormente esilaranti e ironici di Moon Knight spicca quello con Spider-Man; i due si completano molto bene perché la schiettezza di Marc Spector va molto d'accordo con le battute istrioniche di Peter Parker. Una certa somiglianza Moon Knight la ritrova anche in un vigilante come Daredevil, nonostante quest'ultimo sia meno estremo di Spector.



E perché non vedere Dracula nella serie, visto che la mitologia dell'MCU continua ad espandersi. Tra tutti i personaggi dei fumetti che potrebbero essere introdotti nella serie c'è anche Tigra, una delle più probabili, a causa delle sue caratteristiche molto affini allo show di Slater.

Si parla anche di Captain America, Blade o Scarlet Witch ma è chiaro che un colpo di scena clamoroso è difficile da prevedere. Non resta che attendere l'uscita su Disney+ della serie con Oscar Isaac.



