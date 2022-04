Moon Knight: il personaggio di Arthur Harrow è cambiato con l'arrivo di Ethan Hawke

Con l'arrivo del terzo episodio di Moon Knight, la campagna promozionale attorno alla serie Marvel si intensifica ulteriormente e il suo regista, Mohamed Diab, è entrato più nel dettaglio per quel che riguarda la fase iniziale di lavorazione. A quanto è emerso dalle sue parole, pare che il personaggio di Arthur Harrow fosse un po' diverso.

Nel corso di un'intervista concessa a Marvel.com, il regista di Moon Knight ha svelato che inizialmente Arthur Harrow era molto diverso nello script prima dell'ingresso nel cast di Ethan Hawke. Il copione iniziale prevedeva un Arthur Harrow molto più vecchio costretto ad affrontare la propria morte imminente. Quei piani sono stati subito accantonati una volta entrato Hawke nel cast della serie.

"Ho proposto e scritto una bozza in cui lui era molto più vecchio. In quella versione, era più qualcuno che vedeva la propria mortalità, alla fine del proprio cammino, che era terrorizzato dalla morte e che voleva disperatamente fare qualcosa per impedirla. Non appena è arrivato Oscar ci ha detto: 'Guardate, penso di poter inserire Ethan Hawke'. Abbiamo subito abbandonato l'idea di un Harrow più vecchio perché quando hai la possibilità di avere Ethan Hawke, la sfrutti. Aveva un sacco di idee che riguardavano cose che non aveva ancora fatto nella sua carriera, e cose che poteva davvero dare al personaggio".

Questo dettagli ci dice che la versione di Diab era molto più vicina alla controparte cartacea: nei fumetti, il dottor Arthur Harrow era un candidato al premio Nobel per le sue ricerche sulle terapie del dolore. Tuttavia, la sua reputazione nella comunità scientifica fu rovinata quando venne svelato che stava usando i dati degli esperimenti nazisti sui prigionieri durante l'Olocausto. Dopo essere caduto in disgrazia si è nascosto, continuando le sue ricerche sul dolore su prigionieri non-volontari.

Ricordiamo che il terzo episodio di Moon Knight è stato dedicato a Gaspard Ulliel.