Moon Knight: il personaggio della scena post-credit compare anche nell'episodio 2?

La scena post credit di Moon Knight, l'unica realizzata per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, ha mostrato l'esordio di un nuovo personaggio nella vita di Marc Spector/Steven Grant.

Stiamo parlando ovviamente di Jake Lockley, terza personalità del protagonista della serie interpretato da Oscar Isaac. Secondo una teoria, però, Jake Lockley avrebbe esordito già nell'episodio 2 di Moon Knight.

Per tutto l'arco della serie ci sono stati diversi riferimenti a questa terza identità, specie negli episodi 3, 4 e 5: chi ha seguito Moon Knight col doppiaggio italiano potrebbe non averlo notato, ma in alcune sequenze l'accento di Oscar Isaac per Marc passava da quello solito di Chicago a quello più sottile di New York, e ogni volta che questo nuovo accento si manifestava gli occhi di Marc assumevano un colore significativamente più scuro. I due dettagli insieme hanno spinto gli spettatori a credere che non fosse un caso, e in effetti nell'episodio 3, "The Friendly Type", durante l'interrogatorio di alcuni scagnozzi di Arthur Harrow su un tetto al Cairo, Marc perde i sensi e rinviene dopo che quasi tutti i cattivi sono morti, con Steven che insiste a proclamare la sua innocenza; allo stesso modo, nei momenti finali dell'episodio 4, "The Tomb", quando Marc e Steven stanno provando a scappare dal manicomio, si imbattono in un secondo sarcofago con qualcun altro all'interno, segno che nella loro mente vive anche un altro inquilino.

Ora però i fan hanno notato un 'cambio di accento' anche nell'episodio 2, quando Marc e Steven litigano nel parco di Londra. In quella sequenza infatti Marc usa la violenza per spaccare il vetro in cui vede il 'riflesso di Steven', e il suo accento e i suoi occhi sono diversi rispetto al solito. La cosa si ripete anche quando, in un altro episodio, Marc accusa Harrow di essere un falso dottore: qui il protagonista ha un accento decisamente newyorkese e i suoi occhi sono scuri, cosa che ha convinto i fan che in questi scatti d'ira si nasconde Jake e non solo un Marc eccessivamente emotivo.

Vi ricordiamo che secondo i produttori della serie la storia di Moon Knight dovrà continuare: la Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente una seconda stagione, quindi rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento.