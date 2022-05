Moon Knight: quel personaggio è il primo supereroe originale del MCU

L'episodio finale dello show con Oscar Isaac, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x06, è finalmente disponibile in streaming su Disney+.

Attenzione! L'articolo contiene spoiler sul season finale di Moon Knight!

Tra alcune scene d'azione incredibili che mostrano il personaggio al culmine dei suoi poteri, la risoluzione molto toccante del conflitto tra Marc e Steven e un dio coccodrillo delle dimensioni di Godzilla, il finale di stagione di Moon Knight sta facendo parlare di sè.

Ma uno dei migliori nuovi elementi dell'episodio riguarda sicuramente quanto successo a Layla El-Faouly (May Calamawy). Dopo aver rifiutato in modo molto intelligente l'offerta di Khonshu di essere il suo avatar, Layla ha infatti accettato la proposta dell'adorabile dio ippopotamo Tawaret, prima dello scontro finale con Harrow.

Non è del tutto chiaro se sarà l'avatar di Tawaret in modo permanente o solo temporaneo, ma il costume dalle ali dorate e l'abilità del volo, rendono Layla il primo supereroe MCU completamente originale, poiché non ha una controparte nei fumetti.

Alcuni potrebbero sostenere che Layla sia essenzialmente una versione di Marlene Alraune, il principale interesse amoroso di Moon Knight nei fumetti. La coppia ha una storia simile, anche se Marlene non ha mai acquisito i poteri di Tawaret. I fan hanno anche collegato Layla all'oscuro personaggio Scarlet Scarab, che presenta alcune somiglianze superficiali con Layla, ma anche un sacco di differenze chiave.

Voi cosa nè pensate? Vi è piaciuta questa svolta per il personaggio? Per concludere, vi lasciamo con le nostre ipotesi su una stagione 2 di Moon Knight dopo aver visto la scena post-credit.