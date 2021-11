Moon Knight, tutte le personalità multiple di Marc Spector spiegate bene

Durante il Disney+ Day abbiamo visto le prime immagini di Moon Knight, l'intrigante serie live-action con l'esordio di Oscar Isaac nel Marvel Cinematic Universe. Nel teaser di Moon Knight reso disponibile da Disney+ ai suoi abbonati durante il Disney+ Day abbiamo visto le prime immagini di Marc Spector, l'eroe dalle molteplici personalità.

Sui social media si è scatenato l'entusiasmo per il teaser di Moon Knight da parte dei fan del franchise Marvel: le impressioni riguardanti Oscar Isaac nei panni di Marc Spector sono più che positive.

Con il filmato abbiamo dato una prima occhiata alla psiche fratturata del protagonista. Il teaser sembra confermare infatti che anche nella serie Marc Spector soffre di un disturbo dissociativo della personalità, un aspetto chiave del suo personaggio: nel breve video, infatti, sentiamo Oscar Isaac parlare con due accenti diversi (uno inglese e uno più simile al proprio).

Nei fumetti, Spector è un ex marine che ha 4 identità alternative: il miliardario magnate Steven Grant, il tassista Jake Lockley, la giovane Inner Child e l'elegante Mr. Knight. Non è chiaro come si sia sviluppato questo disturbo, se in seguito a un trauma infantile o come risultato di un danno cerebrale causato dalla sua connessione mentale con Khonshu, il Dio della Luna.

Le 4 identità di Spector non sono altro che il riflesso delle 4 facce del dio egizio: il viaggiatore, l'esploratore, colui che abbraccia e il difensore di chi viaggia nella notte. Vedremo le quattro personalità alternative anche nella serie Marvel Moon Knight? Per ora è solo un'ipotesi, ma è probabile che ci potremo aspettare uno show molto vicino ai fumetti originali.

Le riprese di Moon Knight si sono concluse ad ottobre e la serie arriverà in streaming su Disney+ nel corso del 2022: si tratta di una delle molte serie Marvel annunciate nel DisneyPlus Day.