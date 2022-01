Moon Knight: tutte le personalità multiple di Oscar Isaac nel trailer ufficiale Marvel

Come promesso qualche giorno fa dal primo teaser di Moon Knight, Marvel Studios e il servizio di streaming on demand Disney Plus hanno pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie tv MCU con protagonista Oscar Isaac.

Il nuovo show, sesto progetto televisivo del MCU che sarà distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand dopo il successo di WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki, What If...? e Hawkeye, già dal filmato promozionale promette una storia ricca d’azione e d’avventura ambientata in giro per il mondo. Protagonista assoluto Oscar Isaac nei panni di un vigilante che soffre di un disturbo dissociativo dell’identità: le molteplici personalità che albergano dentro di lui si ritrovano coinvolte in una mortale guerra tra dei sullo sfondo dell’Egitto moderno e antico.

Moon Knight è stato diretto da Mohamed Diab, anche produttore esecutivo, con Jeremy Slater capo sceneggiatore. Come svelato dal trailer, disponibile all'interno dell'articolo insieme alla locandina promozionale, Moon Knight arriverà su Disney Plus dal 30 marzo prossimo. Nel corso dei prossimi mesi sarà seguita da altre tantissime nuove serie Marvel già ai nastri di partenza, tra cui She-Hulk, Ms. Marvel e Secret Invasion.

Cosa ve ne pare delle prime immagini mostrate dal filmato? Conoscevate già questo supereroe della scuderia Marvel? Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in calce. Per altre letture, ecco quattro divinità egizie che potrebbero apparire in Moon Knight.