Moon Knight, pioggia di recensioni entusiaste nel nuovo promo dello show!

Moon Knight sembra proprio aver rispettato le aspettative: lo show con Oscar Isaac si pone perfettamente in linea con le recensioni generalmente più che positive ricevute finora delle serie TV targate Marvel Cinematic Universe, come dimostra, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, il nuovo promo rilasciato in queste ore.

Mentre Vincent D'Onofrio si complimenta con Disney ed Ethan Hawke per il lavoro svolto sulla nuova serie dell'MCU, infatti, un nuovo video ci elenca alcune delle recensioni più entusiaste che hanno accolto questi primi episodi della serie in cui vediamo Oscar Isaac nei panni di Marc Spector e dei suoi innumerevoli alter ego.

"Strano, selvaggio, divertente", "Oscar Isaac è perfetto", "Moon Knight regna supremo", "È la miglior serie Marvel di sempre" sono alcuni dei commenti che troviamo all'interno del promo, che non manca di introdurre la sfilza di complimenti con l'ottimo punteggio ottenuto dalla serie con Ethan Hawke su Rotten Tomatoes: attualmente lo show può vantare un più che soddisfacente 86% sul noto aggregatore di recensioni.

Un vero trionfo, dunque, che speriamo rimanga tale anche al termine di questa prima stagione finora decisamente entusiasmante. A proposito di ciò che vedremo nei prossimi episodi, intanto: Oscar Isaac potrebbe aver confermato che Steven avrà più di un alter ego.