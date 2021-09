Moon Knight, il nuovo poster di BossLogic è ispirato all'horror Split ed è inquietante!

Mentre si continua a parlare di una possibile apparizione di Hulk in Moon Knight, l'artista BossLogic ha firmato un nuovo poster per l'attesissima nuova serie Marvel Studios in uscita su Disney+ con protagonisti Oscar Isaac e Ethan Hawke.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il famoso artista Bosslogic ha recentemente condiviso sul proprio account Instagram un motion-poster di sua creazione per Moon Knight ispirato a Split di M. Night Shyamalan: le ombre che si diramano dalla figura del protagonista, che in una locandina di Split rappresentavano le diverse personalità del Kevin di James McAvoy, qui si trasformano nelle varie identità di Marc Spector, che nei fumetti Marvel (e probabilmente anche nella serie tv) è descritto come un supereroe afflitto da seri problemi di disturbo della personalità. Il poster di BossLogic si spinge dove è impensabile che la serie MCU possa arrivare: se guardate bene, infatti, le ombre proiettate da Marc Spector nella locandina fan-made mostrano Wolverine, Deadpool, il Punitore e Spider-Man.

Ricordiamo che Moon Knight uscirà nel 2022 e sarà composta da sei episodi, con Oscar Isaac nei panni del personaggio titolare. Grazie a diversi gadget come il rampino e i moonrangs, Moon Knight nel corso della sua storia editoriale si è costruito una reputazione come il 'Batman della Marvel', tuttavia le differenze tra i due supereroi sono piuttosto nette: ad esempio, la storia delle origini di Marc Spector lo narra come un mercenario che si imbatte nel dio egizio della luna Khonshu durante un'esperienza di pre-morte. Khonshu offre a Spector una seconda possibilità se accetterà di diventare il suo 'ospite', ma una volta diventato Moon Knight, il protagonista si crea molteplici identità segrete e sviluppa un disturbo dissociativo dell'identità.

Oscar Isaac ha anticipato che Moon Knight sarà rivoluzionaria e, dato l'aspetto psicologico del suo antieroe, potrebbe essere imprevedibile proprio come Split. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.