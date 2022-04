Moon Knight, il nuovo poster con il VHS del film preferito di Marc Spector!

Il penultimo episodio di Moon Knight, intitolato Asylum, è disponibile da questa settimana, con Steven Grant che scopre diverse novità su se stesso e su Marc Spector. Ora è stato diffuso un nuovo poster della serie del Marvel Cinematic Universe che si concentra proprio su un dettaglio particolare di Spector.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Moon Knight, la serie MCU con protagonista Oscar Isaac. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Moon Knight episodio 5.



Nell'episodio precedente, The Tomb, Marc si è svegliato in un manicomio e una vecchia VHS stava andando in tv. Marc era un fan di un film chiamato Tomb Buster, che racconta le avventure di un certo Steven Grant. A causa degli abusi subiti dalla madre, Marc ha creato Steven come soluzione per sfuggire al dolore. Nonostante si trattasse di una rivelazione molto drammatica, la sequenza è stata una delle più spettacolari della serie. E ora Marvel ha condiviso un nuovo poster con la cover di Tomb Buster in VHS del film.



Marvel con Moon Knight ha riservato importanti sorprese con il materiale pubblicato online e anche questa volta è riuscita a stupire i fan.

Lo show vede protagonista Oscar Isaac nel doppio ruolo di Steven Grant/Marc Spector, affiancato da Ethan Hawke, May Calamawy e F. Murray Abraham.



Gaspard Ulliel è morto qualche mese fa e quella in Moon Knight è tra le sue performance postume.