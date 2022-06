Moon Knight poteva essere un film? Grant Morrison svela i progetti Marvel mai realizzati

In una recente intervista, il fumettista Grant Morrison ha parlato di Flash e del film che mai fu, ma anche di prodotti Marvel che ebbero un simile destino (e tra i quali figura anche un film di Moon Knight.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha conquistato i botteghini, e Moon Knight è stato apprezzato da critici e fan come ogni altra serie dei Marvel Studios finora, pur trattandosi di un personaggio nuovo di zecca per gli spettatori.

Ma sapevate che un tempo, e parliamo di prima ancora che si formassero i Marvel Studios, c'era chi aveva proposto dei film proprio su questi personaggi? Lo ha rivelato l'autore Grant Morrison.

"Tanto tempo fa, agli inizi, prima ancora che fosse coinvolto anche Kevin Feige, conoscevo gli incaricati di queste cose, così gli proposi dei progetti su Doctor Strange e Moon Knight" avrebbe raccontato il celebre fumettista ai microfoni di Rolling Stone "Ma non ci presero mai sul serio, perché eravamo 'quelli dei fumetti'. Il ritornello era sempre 'dobbiamo lasciar fare a chi di competenza'. E ora hanno la formula giusta, e funziona davvero bene, ma all'epoca era tutto un 'Queste cose devono essere fatte da gente di Hollywood, non voi tipi bizzarri dei fumetti'".

"Eppure questo non li ha mai fermati dal rubarci i materiali" continua ridendo "Sono piuttosto felici di metterci le mani in tasca per ciò che più gli può servire! Avevo un pitch per Doctor Strange che era davvero grandioso, ma ovviamente poi sono andati per la loro strada".

