Moon Knight, ecco le prime immagini dello show Marvel con Oscar Isaac!

Tempo di cominciare a fare sul serio anche per Moon Knight: dello show che segnerà l'esordio di Oscar Isaac nel Marvel Cinematic Universe gli Studios ci avevano svelato ben poco finora, preferendo attendere il Disney+ Day per permettere ai fan di dare finalmente uno sguardo più concreto alla nuova serie del franchise.

Il gran giorno è dunque giunto e, insieme alle prime immagini di She Hulk, ha portato in dote anche un primo, breve trailer di questa Moon Knight: trailer che, però, è attualmente visibile (come anche quelli della già citata She-Hulk, di Secret Invasion e di Ms. Marvel) solo agli abbonati Disney+, con gli utenti che hanno seguito l'evento su Twitter costretti ad accontentarsi dei loghi ufficiali e delle immagini trapelate da internet.

Immagini che qui vi riportiamo e che si concentrano ovviamente proprio sulla star di Dune e A Proposito di Davis, qui ritratta sia in abiti borghesi che in quelli, mostratici ovviamente solo in maniera parziale, del nuovo eroe del Marvel Cinematic Universe: vedere Oscar Isaac indossare finalmente i panni di Marc Spector è comunque una gran bella soddisfazione, nella speranza che non ci sia da attendere troppo per saperne di più.

Quali sono le vostre impressioni? Vi convince Oscar Isaac per il ruolo di Spector? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale personaggio potrebbe interpretare Ethan Hawke in Moon Knight.