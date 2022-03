Moon Knight, le prime recensioni promuovono l'oscuro eroe Marvel di Oscar Isaac

Dopo il nuovissimo teaser trailer di Moon Knight uscito durante la notte degli Oscar, è il momento delle prime recensioni della nuova serie Marvel che sembrano approvare a pieni voti l'interpretazione del Moon Knight di Oscar Isaac.

Giunti ormai a poche ore dal debutto in streaming di Moon Knight su Disney+, la serie-evento sembra aver conquistato il favore delle testate che hanno visto in anteprima i primi 4 episodi: a questo proposito, ecco il nostro parere sull'anteprima di Moon Knight.

Per Adam Barnhardt di ComicBook, Moon Knight è "uno show imponente" che fa "un eccellente lavoro nel presentare al pubblico di massa il personaggio principale", una serie "dal ritmo sostenuto" nonostante la durata degli episodi di Moon Knight superi quella di ogni altra serie del Marvel Cinematic Universe. Pur sottolineandone il distacco con le altre produzioni targate Marvel Studios, per ComicBook "i fan che sperano in una serie più dark avranno quello che vogliono" con una serie che "è seriamente una delle più forti uscite Marvel, considerando sia il cinema che la tv".

Secondo Matt Fowler di IGN, Moon Knight non spiega tutto subito, ma "richiede pazienza" in maniera analoga a WandaVision, pur essendo "la serie perfetta per scivolare nel MCU da spettatori casuali", con una storia di origini che mette per un attimo da parte tutti gli eventi del corposo Marvel Cinematic Universe.

Daniel D'Addario evidenzia su Variety che "Moon Knight inizia a rallentare intorno alla metà: il quarto episodio, l'ultimo reso disponibile ai critici, presenta alcuni momenti calanti prima di una sequenza di chiusura che fornisce un rilancio davvero necessario". Nonostante questo, per Variety si respira "un'elevata rischiosità nei primi 4 episodi che è un buon biglietto da visita per uno studio che spesso è stato più prudente che folle".

"Il quarto episodio di Moon Knight promette di far saltare tutto e capovolgere l'intera narrativa di quello che hai visto fino a quel momento, e prova a farti credere che niente fosse reale, ma vedremo quanto tutto ciò durerà (credo solo un episodio)" rivela Rodrigo Perez di The Playlist, ricordando che Moon Knight non ha legami con il MCU.