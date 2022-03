Moon Knight, il produttore rivela: 'Non ha alcun legame con l'attuale MCU'

Manco poco all'uscita di Moon Knight prevista su Disney+ per il prossimo 30 marzo e proprio in vista del suo debutto in streaming, Grant Curtis ha rivelato che lo show non avrà alcun legame con l'attuale Marvel Cinematic Universe.

Esprimendo tutto il suo entusiasmo per questo personaggio sui generis costruito praticamente da zero, il produttore ha detto: "Ci sono molteplici aspetti di Moon Knight che ci fanno davvero eccitare come Marvel Studios. Ma uno degli aspetti più unici di questo personaggio è che sta portando i Marvel Studios di nuovo alle sue origini, ai tempi di Iron Man e Tony Stark. Quello era un personaggio costruito interamente da zero e lo stesso vale per Marc Spector. Moon Knight non ha alcun legame con l'attuale MCU".

Curtis ha poi aggiunto: "Abbiamo provato ad abbracciare tutti quegli aspetti soprannaturali già propri dei fumetti, gli dei egizi, questo spietato dio egiziano Khonshu che manipola Marc per eseguire i suoi ordini. Stiamo abbracciando tutto questo. Amiamo questo genere di cose che si fanno largo nell'oscurità della notte".

In precedenza lo stesso Oscar Isaac ha elogiato il lavoro fatto dalla Marvel per Moon Knight. L'attore ha infatti sottolineato che questo è il primo character study fatto dai tempi di Iron Man.

