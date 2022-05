Moon Knight, la produttrice:'Il finale della stagione deve avere un seguito'

Marc Spector e gli altri alter ego torneranno? Questa è la domanda principale che si pongono i fan di Moon Knight a poche ore dalla conclusione della prima stagione dello show tv del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+. La produttrice Sarah Goher ha parlato proprio del futuro del personaggio di Oscar Isaac.

La serie racconta la storia di un supereroe che soffre di disturbo dissociativo dell'identità, con una mente divisa tra Marc Spector, che indossa il costume di Moon Knight, e Steven che evoca quello di Mr. Knight. Oscar Isaac tornerebbe in Moon Knight con 'la storia giusta'. D'altronde il finale della serie si conclude in maniera ambigua. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul finale di Moon Knight.



Marc e Steven condividono il corpo dopo aver negoziato la propria libertà con Khonshu (F. Murray Abraham). Inoltre, una scena a metà dei credit finali introduce Jake Lockley, la terza persona rinchiusa nella mente, all'interno di un sarcofago rosso. Jake potrebbe aver preso il controllo nei momenti violenti, tra cui l'omicidio di Arthur Arrow (Ethan Hawke) al comando Khonshu.



"The End di Earl Grant è una canzone che dice 'Alla fine della storia, è una storia senza fine'. Sembra più vero lo show, in un certo senso... è solo la continuazione, e sento che quello era il finale giusto" ha dichiarato la produttrice Sarah Goher "Questa è una storia di cui abbiamo soltanto scalfito la superficie. Il viaggio è molto più importante della conclusione, in questo show. Se concludi sentendo qualcosa in più su Marc Spector, e tieni a lui così come a Steven e Jake significa che il finale funziona. Nessun finale potrebbe catturare una storia come questa. Il finale è davvero da proseguire". Un'ammissione piuttosto esplicita di quello che è stato il finale di Moon Knight: soltanto un arrivederci per i personaggi interpretati da Oscar Isaac.



