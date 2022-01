Moon Knight: nella prossima serie Marvel ci sarà una variante di Kang Il Conquistatore?

Secondo quanto riportato da ScreenRant, nella prossima serie dei Marvel Studios, Moon Knight, che vedrà protagonista Oscar Isaac, il personaggio di Marc Spector potrebbe incontrare sul suo cammino un'altra variante di Kang Il Conquistatore, personaggio già apparso come Colui che Rimane nella serie su Loki e atteso come villain nel nuovo Ant-Man 3.

Ricorderete che il collasso della TVA e della Sacra Linea Temporale in Loki ha permesso a Kang e le sue varianti di viaggiare attraverso il tempo senza essere intercettati né puniti, così come è possibile che l'apertura del Multiverso ci riserverà ancora qualche sorpresa da quel che vedremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ebbene, mentre sappiamo per certo che una variante di Kang apparirà in Ant-Man 3, ora pare che un'ulteriore variante di Kang potrebbe apparire anche in Moon Knight.

Avendo già stabilito l'inimicizia tra Khonshu e Rama-Tut, Marc Spector potrebbe andare alla ricerca di Kang Il Conquistatore una volta che una sua variante si farà vedere nel tempo presente. Infatti, il desiderio di Moon Knight di sconfiggere per sempre quello che è stato un nemico di Khonshu potrebbe essere una buona giustificazione per lui per unirsi ad Ant-Man, Loki e agli altri Avengers, anch'essi intenzionati a fermare il villain. Kang è noto, oltre che per la sua abilità di viaggiare nel tempo, anche per il talento nel far adirare chiunque incontri.

Nella recente serie limitata della Marvel Comics dedicata a Kang Il Conquistatore, scopriamo che Khonshu aiutò in passato un giovane Kang quando questi era solo Nathaniel Richards al momento del suo arrivo nell'antico Egitto. Questo antico Moon Knight si rivelerà essere una versione passata del più stretto alleato di Kang Il Conquistatore, Ravonna Renslayer. A questo punto si potrebbe supporre che una versione di questa storia potrebbe essere adattata in Moon Knight.

Moon Knight esordirà su Disney+ il 30 marzo prossimo. Nel frattempo vi lasciamo al trailer di Moon Knight e alla prima occhiata a Khonshu.