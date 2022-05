Moon Knight: ecco i prossimi progetti MCU in cui potrebbe apparire

Mentre si continua a discutere sull'annuncio della stagione 2 di Moon Knight, proviamo ad immaginare in quali prossime produzioni del Marvel Cinematic Universe potrebbe comparire l'eroe interpretato da Oscar Isaac.

Sicuramente Moon Knight sarebbe perfetto nello speciale di Halloween dedicato a Licantropus visto che, Marc Spector ha fatto il suo debutto proprio in Werewolf By Night #32. Sarebbe poi altresì possibile una sua apparizione in Echo visto che, stando a quanto dichiarato in precedenza, Maya Lopez e Moon Knight hanno quasi avuto una relazione.

Non bisogna poi assolutamente escludere un suo possibile cameo in Secret Invasion o l'apparizione di una versione alternativa nella seconda stagione di What If...? nè tantomeno, la sua comparsa in qualche breve frangente di She-Hulk.

In molti, sperano invece che Moon Knight possa comparire nel tanto atteso nuovo progetto su Daredevil ma naturalmente, qui si discute di sole ipotesi e non vi è per il momento ancora nulla di concreto. Gli ultimi rumor poi, sembrerebbero poi confermare che Marc Spector e gli altri eroi di New York City potrebbero prendere parte al prossimo Spider-Man 4.

Naturalmente nel novero delle ipotesi rientrano a pieno titolo anche una possibile serie sui Midnight Sons così come una possibile apparizione in Marvel Zombies. Tutto questo ovviamente, qualora la seconda stagione di Moon Knight dovesse sfumare.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo naturalmente nei commenti.