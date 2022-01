Moon Knight, pubblicato il primo teaser trailer! Ecco quando uscirà il trailer completo

Nei giorni scorsi si è parlato della possibile data di uscita di Moon Knight, la nuova serie Marvel Studios con protagonisti Oscar Isaac ed Ethan Hawke, e come a voler alimentare l'hype dei fan ecco spuntare il primo teaser trailer ufficiale.

Il filmato, arrivato a sorpresa e disponibile in calce all'articolo, non mostra soltanto un primo sguardo ai personaggi di Oscar Isaac e di Ethan Hawke, ma svela anche che il trailer ufficiale di Moon Knight sarà pubblicato questo lunedì durante i playoff della NFL. Curiosamente, il filmato promozionale non svela ancora nulla sull'identità del misterioso personaggio interpretato da Hawke, che secondo le speculazioni dovrebbe rappresentare il villain della serie.

Ricordiamo che Moon Knight non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma secondo quanto riportato dovrebbe essere la prima serie Marvel ad uscire su Disney Plus nel 2022. Secondo la sinossi ufficiale pubblicata dalla Disney, la serie racconterà una storia di azione ed avventura in giro per il mondo con protagonista un vigilante mascherato molto complesso che soffre di un disturbo dissociativo dell'identità: le varie personalità che vivono nel suo corpo si ritrovano catapultate nel bel mezzo di una guerra mortale tra divinità sullo sfondo dell'Egitto moderno e antico.

Quali sono le vostre aspettative per la serie? Conoscete già questo supereroe grazie ai fumetti o è la prima volta che lo vedete all'opera? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altre letture, sapete che secondo gli insider in Moon Knight ci sarà spazio anche per Daredevil?