Moon Knight: il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes è quasi perfetto!

L'ultimo tassello del Marvel Cinematic Universe, ovvero Moon Knight, che ha debuttato con il suo primo episodio mercoledì scorso, sta ottenendo un altissimo gradimento da parte del pubblico nonostante non tutta la critica abbia adorato la nuova serie con Oscar Isaac nei panni del protagonista. Scopriamo il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes.

Certo, non stiamo parlando di polarizzazione alla Eternals, ma il consenso da parte della critica scaturito da 102 recensioni dà a Moon Knight un rating sul portale di Rotten Tomatoes dell'86%, un punteggio solido che tuttavia si colloca in fondo alla classifica per quel che riguarda le esclusive streaming dei Marvel Studios, con The Falcon and The Winter Soldier che aveva ottenuto un punteggio identico.

Ciò nonostante, il nuovo thriller soprannaturale con Oscar Isaac vanta un'impressionante punteggio dato dagli utenti del 94%, il risultato migliore raggiunto tra il pubblico per quanto riguarda la produzione seriale del Marvel Cinematic Universe. Loki e Hawkeye in precedenza si trovavano in cima a questa particolare classifica con il 91% ciascuno; stupisce, semmai, scoprire che Moon Knight è stato contemporaneamente il peggiore in termini di recensioni, ma il migliore del gruppo dal punto di vista dei giudizi del pubblico.

Proprio la reazione dei fan è quello su cui conta la Marvel per estendere il contratto di Oscar Isaac per tornare ancora nei panni di Moon Knight: "Eravamo tutti d'accordo su una cosa, vale a dire concentrarci esclusivamente su questa serie senza pensare troppo al futuro. Questa è la storia di Moon Knight. Se ci sarà un futuro, penso che debba dipendere dalla reazione dei fan e non dai contratti: se la gente vorrà vedere ancora questo personaggio e se troveremo una storia che valga la pena raccontare, allora vedremo".

Su queste pagine potete leggere la recensione del primo episodio di Moon Knight.