Moon Knight, il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie Marvel con Oscar Isaac

Nella giornata del debutto di Moon Knight su Disney+, iniziano ad arrivare i primi pareri sulla nuova serie del Marvel Cinematic Universe con l'oscuro eroe interpretato da Oscar Isaac: dopo le prime recensioni di Moon Knight uscite ieri, ecco il punteggio ufficiale di Rotten Tomatoes!

L'esordio di Moon Knight si attesta (mentre scriviamo) all'82% con 77 recensioni, mentre l'audience score è al 91%. Su Rotten Tomatoes si legge inoltre che: "Il valore d'intrattenimento della serie oscilla un po', ma Moon Knight in definitiva si stabilisce in uno spazio del tutto piacevole, e al tempo stesso strano, nel firmamento del MCU".

Stando a quanto ha rivelato l'attore Ethan Hawke, che nella serie interpreta il ruolo del villain Arthur Harrow, Moon Knight ha avuto molta libertà e ha detto dei Marvel Studios che "hanno un'enorme fiducia e credono nella possibilità dell'attore di contribuire".

Per Oscar Isaac Moon Knight non è come gli altri eroi del MCU: "Penso che in Steven ci sia un senso dell'umorismo diverso da quello che abbiamo visto. Penso che la Marvel in particolare abbia fatto un lavoro così straordinario nel combinare azione e commedia, lo ha fatto in un modo davvero unico", con un vero e proprio character study di Moon Knight.

Questi sono alcuni dei punti di forza della serie, evidenziati anche dai primi pareri della critica. Uno show che si distingue dalle altre serie del Marvel Cinematic Universe per la durata delle puntate di Moon Knight.

Solo con l'uscita delle prossime puntate, a cadenza settimanale, scopriremo come il gradimento del pubblico evolverà in base al procedere della serie: nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima puntata di Moon Knight.