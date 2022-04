Moon Knight: ecco qual è il momento più spaventoso della serie Marvel!

Probabilmente non nel modo in cui ci si sarebbe aspettati, ma la nuovissima Moon Knight ha portato senza dubbio il Marvel Cinematic Universe in un territorio ancora inesplorato dai prodotti dello studio, con un tono ironico mixato tuttavia a segmenti di horror puro e ambiguità per la presenza delle divinità pagane. Ma il momento più spaventoso?

Per il direttore della fotografia della serie, Gregory Middleton, non sembrano esserci dubbi: il momento più spaventoso in Moon Knight avviene nel primo episodio della serie, quello in cui Khonshu insegue insistentemente Stevden Grant nei corridoi del suo palazzo. Per il tecnico, quel momento ha delineato il tono che sarebbe poi stato mantenuto negli episodi successivi.

"Penso che un'inquadratura che spicca nel primo episodio è quella in cui Steven viene inseguito fuori dal suo appartamento vedendo quando vede il riflesso nello specchio che in realtà è Marc che lo avverte e Khonshu fa tremare le luci", ha dichiarato Middleton a proposito della scena. Il DOP ha detto di aver insistito per un senso di mistero nella sequenza, in modo che la suspense fosse forte.

"Quando è nell'ascensore e le porte si aprono per la seconda volta al piano e c'è solo la sua piccola silhouette sulla porta e l'intera inquadratura è nera e tutto il corridoio è buio... volevo davvero usare l'oscurità in quel modo per rendere l'inquadratura ricca di mistero", ha aggiunto Middleton. "E ti dice davvero quello che Steven sta provando, che questa non è una cosa buona. Giusto? E poi abbiamo un piccolo flash di Khonshu in primo piano. Questa era una grande parte di una cosa che volevamo fare. Anche dal punto di vista strettamente fotografico, in modo da avere quel contrasto".

E se dopo tutto questo mistero, arrivasse un finale tragico per Moon Knight?

Middleton ha aggiunto: "Volevamo sentirci il più possibile come fossimo nel mondo reale. Abbiamo girato il maggior numero di scene possibile in luoghi reali. Voglio dire, siamo andati nel deserto in Giordania, volevamo vederlo davvero e sentirlo. E quindi è difficile centrare le scelte fotografiche in quel modo senza farsi notare".

In attesa del quinto episodio, vi rimandiamo alla spiegazione di Episodio 4 di Moon Knight, e del suo finale.