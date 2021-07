Moon Knight, quando esce la serie Marvel con Oscar Isaac su Disney+?

Nel corso del San Diego Comic Con del 2019 era stato annunciato l'arrivo di 4 serie TV nel MCU. Si trattava di Wandavision, Loki, Falcon and the Winter Soldier e Hawkeye sulla cui data di uscita sono arrivati importanti indizi. Al D23 Expo 2019, Disney+ ha poi annunciato altri 3 show, tra cui Moon Knight. Ma dopo 2 anni ci si chiede: quando uscirà?

Moon Knight racconta la storia di Marc Spector, un marine, mercenario e pugile statunitense. Nei fumetti l'uomo viene assoldato da un certo Bushman, che spedisce il mercenario in Egitto. Nel corso della missione, durante la quale viene rinvenuta la statua del Dio Egizio Khonshu, Bushman uccide il dr.Arlune. Durante lo scontro anche Spector viene colpito, e Bushman lo lascia in fin di vita nel deserto. Gli egiziani lo trovano e portano il suo corpo al cospetto del Dio Khonshu. Qui Marc muore, ma solo apparentemente. L'uomo, infatti, accetta la proposta di Khonshu di diventare un Dio guerriero sulla terra, e ottiene così un'altra vita: diventa dunque Moon Knight. Dopo aver ucciso Bushman, Marc torna nella sua terra, dove crea un costume e diventa un vigilante.

Nel cast, insieme a Oscar Isaac che vestirà i panni di Marc Spector/Moon Knight, ci saranno anche May Calamawy ed Ethan Hawke, che interpreterà il nemico del nostro protagonista. Le riprese, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero iniziate nell'Aprile 2021 a Budapest, per poi continuare nel Regno Unito. Questo ha acceso le speranze dei fan, che però non vedranno la serie su Disney+ prima del 2022. Infatti, anche se non è ancora stata confermata una data precisa, è stato indicato il 2022 come anno in cui lo show sarà finalmente disponibile.

Un'attesa ancora lunga, dunque. Ma l'alta qualità del prodotto è assicurata, non solo perché si tratta di un progetto Marvel, ma anche per gli sceneggiatori scelti. A guidare il team di scrittura c'è infatti Jeremy Slater, che ha già lavorato all'adattamento di The Umbrella Academy, e nel suo gruppo, tra i tanti, c'è uno degli sceneggiatori di The Whitcher, Beau DeMayo.

Nel frattempo, per scoprire qualcosa di più sul dietro le quinte della serie, potete dare un'occhiata al selfie di Oscar Isaac ed Ethan Hawke sul set di Moon Knight!