Moon Knight, quando esce la serie con Oscar Isaac? Ecco cosa sappiamo

Come sappiamo, Oscar Isaac è al lavoro su una nuova serie del MCU, Moon Knight. L'attore ha definito lo show il più grande azzardo della sua carriera, e ha aggiunto che è rivoluzionario. Tanta la curiosità dei fan, che adesso però si chiedono: quando uscirà la serie su Moon Knight?

Abbiamo visto che le riprese della nuova serie del MCU sono iniziate tra i mesi di Marzo e di Aprile, a Budapest, dove è stato avvistato anche Mark Ruffalo (per girare anche lui qualche scena forse?). Questo vorrebbe dire che, essendo a Settembre, ci troviamo a buon punto a livello produttivo, e probabilmente dunque potremmo aspettarci di vedere lo show nella seconda metà del 2022, in estate, o più probabilmente qualche mese prima, in primavera. Sicuramente, infatti, nella prima metà dell'anno avremo già l'uscita di altri prodotti, come Ms.Marvel, e Disney+ potrebbe volersi giocare lo show con Isaac poco dopo.

Come già saprete, Moon Knight è la storia di Marc Spector, un marine, mercenario e pugile statunitense che, recatosi in Egitto per una missione, si ritrova a fare da avatar al Dio della Luna Khonshu, acquisendone i poteri. L'uomo diventerà il vigilante Moon Knight. La serie potrebbe portare sicuramente spunti molto interessanti, vedremo come se ne saranno occupati.

Quando, precisamente, ancora non lo sappiamo, ma una cosa è chiara: nel 2022.