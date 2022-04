Moon Knight: il dietro le quinte rivela il costume di Taweret!

L'episodio quattro di Moon Knight ha scioccato i fan con l'introduzione della dea ippopotamo Taweret, che abbiamo poi rivisto nell'episodio successivo. Nell'antica mitologia egizia, Taweret è la dea della gravidanza e della fertilità, ma nella serie guida le anime durante la transizione nell'aldilà.

Dare vita al personaggio ha comportato un sacco di effetti visivi e una controfigura sul set. L'attrice Antonia Salib, che ha interpretato Taweret, ha pubblicato un fantastico sguardo dietro le quinte dell'episodio 5 di Moon Knight, che è anche il preferito di Oscar Isaac.

Nello foto Salib mostra come è stata equipaggiata con una testa di ippopotamo gigante e svela anche la barca con cui hanno viaggiato sulla Duat. Vi lasciamo il post che l'attrice ha condiviso su instagram a fine articolo.

L'attrice ha anche recentemente discusso della libertà che i Marvel Studios hanno concesso agli attori sul set durante la premiere della serie. L'intervista ha fatto il giro online e ha rivelato proprio il suo ruolo nella serie.

"Penso che avendo il tempo di una serie, sei davvero in grado di esplorare tutti questi diversi personaggi e il viaggio emotivo che Steven e March (Isaac) stanno attraversando" ha detto Salib a Variety. "Personalmente, è sembrato un processo così collaborativo, che è stato fantastico per un'organizzazione così grande. Dal momento in cui ho letto le scene durante l'audizione a quando ho iniziato a lavorare con il regista Mohamed Diab e il team dei costumi per gli effetti visivi, mi è stata data la licenza per creare il mio personaggio".

Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di Moon Knight 1x05.