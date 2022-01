Moon Knight, ecco la reazione di Oscar Isaac e Ethan Hawke al trailer della serie Marvel

Oscar Isaac e Ethan Hawke saranno i protagonisti di Moon Knight, prossima attesissima serie in arrivo a marzo su Disney+. I due attori si sono seduti insieme per guardare il trailer dello show commentandolo simpaticamente e dimostrando una grande intesa.

Chiaramente, Isaac e Hawke si sono divertiti moltissimo a realizzare lo spettacolo Disney+ e come ha spiegato Hawke, è stato proprio il collega a convincerlo a prendere parte al progetto. Nessuno dei due attori, mentre guardavano il trailer di Moon Knight, si è sbottonato troppo su ciò che dobbiamo aspettarci. Isaac in particolare ha scherzato in maniera molto divertente sui suoi accenti, come potete vedere nel video in calce alla notizia, e siamo solo all’inizio della campagna di marketing per la serie Disney+. Inoltre, una nuova trama di Moon Knight è stata appena diffusa e cambia tutto ciò che sapevamo sulla serie.



Isaac ha ammesso, durante il podcast di Variety's Awards Circuit, che questo è stato il lavoro più impegnativo della sua carriera: "Ho avuto modo di fare cose che non avevo mai fatto prima e per le quali ero curioso. Non vedevo l'ora di arrivare sul set, ed è stato il carico di lavoro più grande che abbia mai avuto nella mia carriera per l'enorme quantità di cose che abbiamo dovuto fare in otto mesi, eppure, non vedevo l'ora di mettermi sul set e lavorare".



L'entusiasmo di Issac ha già contagiato anche i fan, che sono rimasti soddisfatti del trailer e non vedono l'ora di dare un'occhiata al primo episodio di Moon Knight in uscita il 30 marzo 2022.