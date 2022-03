Moon Knight, il regista ne è certo: 'Sarà il futuro del MCU per i prossimi 10 anni'

Dopo la polemica tra Moon Knight e Black Adam, il regista Mohamed Diab ha voluto parlare del nuovo eroe interpretato da Oscar Isaac sottolineando come a suo avviso sarà parte integrante del Marvel Cinematic Universe almeno per i prossimi 10 anni.

Moon Knigh è il primo character study Marvel dai tempi di Iron Man e questo lo rendo sicuramente un personaggio assai differente da tutti gli altri supereoi Marvel. Secondo il regista, proprio questa sua unicità gli permetterà di avere una vita assai lunga e prolifica in questo franchise.

"Posso dirtelo con estrema certezza, sarà il futuro del MCU per i prossimi 10 anni, non lo vedremo solo nel prossimo film e poi mai più", ha detto Diab. "É un personaggio molto interessante. Probabilmente è il personaggio più interessante da interpretare per qualsiasi attore. Oscar sta facendo un ottimo lavoro. Alla gente piace già anche dal trailer. Penso che lo show colpirà davvero le persona, quindi penso che lo vedremo ancora a lungo in questo mondo".

Parte fondamentale di questo progetto è la grande libertà di cui il team creativo ha potuto godere, compreso Oscar Isaac che ha avuto finalmente la possibilità di portare sul piccolo schermo un eroe a tutto tondo, che i suoi enormi problemi e con le sue straordinarie capacità.

Cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo come sempre nei commenti. Vi ricordiamo che Moon Knight farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 30 marzo. Insomma, manca davvero poco!