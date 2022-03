Moon Knight, il regista sui crossover: 'Potrebbe fare impazzire i personaggi del MCU'

Dopo il debutto del primo episodio su Disney+ avvenuto oggi, arrivano nuove dichiarazioni da parte del regista di Moon Knight, Mohamed Diab, il quale ha parlato anche della suggestione di far incontrare Marc Spector, il personaggio che ha il volto di Oscar Isaac nello show, con altri personaggi del Marvel Cinematic Universe. E' questione di tempo.

Parlando ai microfoni di ComicBook, ecco cosa ne pensa il regista di possibili futuri crossover con Moon Knight nel MCU: "Potrei vedere [Marc Spector e Steven Grant, due degli alter ego di Moon Knight] far impazzire i personaggi del MCU. Marc sta parlando con qualcuno con assoluta serietà, e improvvisamente si trasforma in Steven, o Moon Knight si trasforma in Mr. Knight. Penso che sarebbe incredibile".

A proposito di crossover, da tempo si vocifera della presenza di Mark Ruffalo in Moon Knight, ma recentemente Ethan Hawke ha smentito questa voce: "Sarebbe bello, vero? Certo che sarebbe bello. Se non fosse che io conosco Mark Ruffalo e so che, se partecipassimo allo stesso show, mi avrebbe almeno mandato un messaggio o qualcosa del genere. Quindi non penso che questa cosa stia in piedi" sono state le parole di Hawke, che ha poi preso atto della delusione del pubblico per le sue affermazioni: "Lo so, lo so. Magari un'altra volta!".

Hawke anche espresso parole di elogio per la libertà avuta con i Marvel Studios. "C'è qualcosa nel successo che la Marvel ha raggiunto che consente loro di essere fiduciosi e non spaventati [dal fallimento]. Sto solo provando a indovinare qui, ma in qualche modo nel DNA della relazione tra Kevin Feige e Robert Downey Jr., c'è qualcosa di veramente incredibile che è successo nel rapporto produttore-attore. Hanno un'enorme fiducia e credono nella possibilità dell'attore di contribuire".

Su queste pagine potete leggere le nostre prime impressioni su Moon Knight. Voi avete già visto il primo episodio? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.