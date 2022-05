Moon Knight, il regista sul futuro di Marc Spector:'Penso che tornerà'

Ieri è stato distribuito l'ultimo episodio di Moon Knight, la serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Oscar Isaac nel ruolo del protagonista. Come spesso accade in questi casi, la chiusura della stagione ha lasciato in sospeso diverse domande per i fan Marvel. Ci sarà una seconda stagione?

Mohamed Diab, regista della serie, è stato intervistato da Variety e ha provato a spiegare il suo punto di vista sul futuro di Marc Spector. Ci sarà una stagione 2 di Moon Knight?



"Se me lo chiedi, ti direi che Moon Knight è destinato a tornare. È un personaggio interessante. Se fossi la Marvel penso che la decisione imprenditoriale intelligente sia quella di tenerlo. Il fatto è che la Marvel non è tradizionale. Se va bene non significa che otterrai una stagione 2. A proposito, ne sono all'oscuro. Non ne ho idea. Sto solo pensando come un uomo d'affari in questo momento. Ma penso che lo manterranno. Forse sarà un film. Forse qualcosa come WandaVision. Vorrei farne parte, se un giorno venisse approfondito. Abbiamo concluso in un modo che sembra un inizio. Vedi Mark e Steven iniziare un nuovo rapporto, vedi Jake, Scarlet Scarab che potrebbe essere un supereroe o meno. Roba molto interessante" ha dichiarato il regista.



In passato Diab aveva elogiato Oscar Isaac per la sua performance:"Sta facendo un ottimo lavoro. Alla gente piace, già dal trailer".

Cosa ne pensate dell'episodio 6 di Moon Knight? Ecco la nostra recensione del finale di Moon Knight, disponibile da ieri su Disney+.