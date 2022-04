Moon Knight, il regista della serie Marvel rivela: 'I fan avranno un finale soddisfacente'

Il finale del quinto episodio di Moon Knight ha lasciato tutti con il fiato sospeso in quanto si tratta di cliffhanger che rimanda inevitabilmente al finale di serie. I fan non vedono l'ora di vedere la conclusione del viaggio di Marc Spector e soprattutto vogliono sapere di più sulle sue personalità. Il regista ha promesso un finale soddisfacente.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Mohamed Diab ha parlato di quello ci aspetta nell'episodio conclusivo della miniserie Marvel con protagonista una grande Oscar Isaac: "Spero sia un finale soddisfacente per la nostra storia. Sento che lo sarà. Ci saranno alcune sorprese. Penso che il pubblico meriti una grande sequenza d'azione, ma ci sarà molto più di questo. Ha diversi colpi di scena, e sento davvero che si tratterà di un finale soddisfacente per il nostro viaggio".

In un'altra intervista, aveva parlato anche uno degli autori della serie, rivelando se Moon Knight si collegherà a Thor 4: "Non ho idea di cosa stiano facendo in [Thor: Love and Thunder]. La mia risposta onesta è 'non lo so'... Bisognerebbe chiederselo. Non vedo davvero l'ora di vederlo. Sai, è una domanda che mi faccio anch'io. Prima di vedere il prossimo Thor, mi sto chiedendo: 'Ci sarà un collegamento? Questo è quello che accade alla Marvel quando scrivi per loro: sono molto, molto collaborativi dal punto di vista creativo, ma tutti rimangono concentrati sul proprio show".

Nel corso del quinto episodio di Moon Knight siamo stati protagonisti di un viaggio allucinante e decisamente doloroso nei ricordi del protagonista Marc Spector, così come abbiamo visto la fase di reclutamento del nostro da parte di Khonshu e il motivo del suo disturbo della personalità, che ha creato l'alter-ego Steven Grant.

