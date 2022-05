Moon Knight, il regista svela: 'Avevo in mente un finale completamente diverso'

Con il sesto episodio di Moon Knight, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe è appena giunta alla conclusione. Nell'attesa di scoprire quale sarà il futuro di Moon Knight, il regista Mohamed Diab rivela il finale alternativo dello show con Oscar Isaac.

Nei momenti finali di Moon Knight abbiamo visto il maestoso scontro notturno tra Khonshu e Ammit ambientato tra la moderna Il Cairo e le antiche piramidi egizie. Ma, come spesso accade per i progetti Marvel, anche il finale di Moon Knight ha avuto versioni diverse ed è stato più volte modificato prima di giungere alla sua versione definitiva.

Di recente, il regista Mohamed Diab ha rivelato a ComicBook che quella battaglia finale in origine appariva davvero molto diversa: "Mi ricordo che avevamo scritto quell'intera sequenza finale d'azione in modo che avvenisse completamente all'interno della camera degli dei, tutta" ha spiegato il regista. "Poi ho pensato, 'No, vogliamo vedere Cairo in notturna'. Volevo vedere qualcosa in esterna e abbiamo continuato a lavorarci".

"Amo quel finale" ha proseguito Diab. "Amo il fatto che il pubblico abbia potuto vedere nel terzo episodio la città del Cairo di giorno e quanto sia diversa da come appare di notte, un'altra bellezza".

A seguire, il regista ha raccontato il processo con cui si è passati dal copione alla pellicola, descrivendo la sfida di mescolare personaggi reali e creati al computer, nonché di gestire il contrasto tra le dimensioni degli umani e quelle delle divinità: "Come per ogni altra sequenza d'azione, la progetti con un fantastico artista, poi la trasferisci in previsualizzazione e la puoi girare proprio nel modo in cui l'avevi immaginata".

Resta in sospeso un'ultima questione: ci sarà una stagione 2 di Moon Knight? Oscar Isaac è pronto a tornare nei panni di Moon Knight, sebbene al momento non ci siano piani ufficiali per nuovi episodi dello show Marvel che fin dall'inizio era stato promosso come miniserie. Nelle scorse ore, la produttrice Sarah Goher ha ammesso però che il finale di Moon Knight deve avere un seguito, poiché si tratta di "una storia di cui abbiamo soltanto scalfito la superficie".