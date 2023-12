Moon Knight, il regista vorrebbe ricominciare con Jake Lockley nella seconda stagione

Come ricorderanno gli spettatori, Jake Lockley è la terza personalità di Moon Knight che abbiamo avuto modo di vedere solo nelle battute immediatamente conclusive della prima stagione della serie Marvel Studios uscita su Disney+ all'inizio del 2022. La stagione si concentrava su Marc Spector e Steven Grant, ma in futuro potremmo vedere ancora Jack.

Secondo il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, la scelta di presentare Jack Lockley solo nel finale della prima stagione è stata pensata per dare agli spettatori un senso di ulteriore mistero sul personaggio.

"Avevamo già visto enormi sequenze d'azione, ma ora tutto può accadere in un secondo", ha affermato Diab nello speciale Moon Knight dei Marvel Studios: The Art of the Series. "Può essere catapultato da un'altra parte e senza sapere cosa sia successo. Persino il protagonista non sapeva cosa fosse successo! Questo teneva incollata la gente alla poltrona".

Poi ha aggiunto: "E alla fine abbiamo scoperto che i blackout erano in realtà di Jake. È stata una grande domanda: Jake sarà nel nostro show o no? Abbiamo provato in alcune versioni ad averlo, ma alla fine era nello show senza essere nello show - e questo mi piaceva molto".

Se dovesse arrivare il via libera per Moon Knight 2, la narrazione ripartirebbe direttamente da Jake Lockley: "Se fosse per me, inizierei con Jake Lockley. Voglio vedere il suo mondo. Tutti sono così incuriositi da lui e [voglio] vedere cosa succede tra un battito di ciglia e l'altro, chi è, cosa ama e chi ama. È molto interessante per me", aveva dichiarato il regista all'epoca.

"Ma amo il fatto che le piccole cose che abbiamo inserito in tutti gli episodi hanno fatto sì che le persone, in ogni episodio, si aspettassero Jake da un momento all'altro. Ma credo che sia stato introdotto al momento giusto, proprio alla fine, sapendo che questo escamotage avrebbe avuto ancora più presa su di loro".

Finora non è stata ancora annunciata una seconda stagione di Moon Knight, anche se il boss della Marvel Kevin Feige ha confermato che il personaggio tornerà nel MCU in futuro.