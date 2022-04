Moon Knight, i registi sul colpo di scena finale dell'episodio 4: 'è stato così eccitante'

Il finale dell'ultimo episodio uscito dello show Marvel, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x04, ha lasciato a bocca aperta i fan, che già non vedono l'ora di vedere la prossima puntata.

Nell'ultima intervista a Comicbook, i registi della serie Justin Benson e Aaron Moorhead hanno proprio parlato dei minuti finali dell'episodio, in cui abbiamo visto Marc Spector ritrovarsi all'improvviso in un istituto psichiatrico. Insieme alla sua altra personalità Steven Grant, i due hanno cercato di scappare dalla clinica, gestita da Arthur Harrow.

"Una luce dorata brillava su di noi come in Pulp Fiction. E poi, abbiamo raccolto lo script e si è trasformato in una sceneggiatura. E, genuinamente, è stato un tesoro meraviglioso, un tale dono. Eravamo come gelosi di noi stessi quando abbiamo scoperto che lo stavamo facendo", le parole di Benson.

"Sì. È stato molto eccitante e rimane altrettanto eccitante per noi, perché sai, ovviamente c'è stata una grande sorpresa. Anche perchè, voglio dire, l'abbiamo diretto e l'abbiamo visto 8 milioni di volte, amiamo ancora premere play in quegli ultimi 15 minuti. Proprio quello è il momento in cui dici molto su una scena misteriosamente contorta della trama senza però rivelare nulla", ha continuato Moorhead.

La sequenza finale dell'episodio 4 di Moon Knight sembra essere un'illusione di Marc Spector, come già successo nei fumetti. Molti dei personaggi e gran parte delle immagini dello show sono stati estratti dalla memoria di Marc, quindi sembra probabile che siano stati generati dalla sua mente. Per chi volesse approfondire, ecco chi è quel personaggio nel finale di Moon Knight 1x04.