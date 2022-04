Moon Knight, i registi:'Il disturbo della personalità è un incubo per Steven'

Il secondo episodio di Moon Knight è disponibile su Disney+ e i registi dello show, Justin Benson e Aaron Moorhead, hanno discusso di recente sull'episodio e sulla problematica che affligge il protagonista, il disturbo della personalità. In un'intervista rilasciata a Comicbook, Benson e Moorhead hanno espresso il loro pensiero.

"Non importa quanto ci provi, in realtà si tratta di un vero incubo ad occhi aperti e quindi abbiamo provato molta empatia per lui, una persona così vulnerabile e la vulnerabilità di Steven era qualcosa di molto facile da penetrare, la senti praticamente nell'immediato. Considerando poi se parti con Marc Spector, soprattutto dai fumetti, una persona così burbera all'esterno, così emotivamente indisponibile; la sua vulnerabilità richiede maggior tempo per essere raggiunta. Quindi la sua vulnerabilità la ritrovi con questa relazione fraterna che ha con Steven". Sul nostro sito trovate la recensione di Moon Knight, in relazione al secondo episodio dello show, disponibile su Disney+.



Ethan Hawke aveva confessato di essere rimasto sorpreso per la libertà che hanno avuto gli attori sul set, rispetto ai precedenti progetti ai quali aveva partecipato:"Per gran parte della mia carriera, maggiore è il budget, maggiore è il quoziente di paura e c'era molta meno creatività sul set a causa di questa paura. Ma c'è qualcosa, nel successo ottenuto da Marvel, che gli permette di non avere paura".



Ma com'è nata la scena d'apertura di Moon Knight? Ne ha parlato proprio Ethan Hawke, che ha spiegato le fasi che hanno condotto poi alla realizzazione della sequenza.

Il cast della serie comprende Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, Dina Shihabi, Gaspard Ulliel e Rey Lucas.