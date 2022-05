Moon Knight, si va verso la resa dei conti nel trailer del season finale!

La prima parte del viaggio di Marc Spector è ormai prossima al termine: con l'episodio in uscita questa settimana si concluderà la prima stagione di Moon Knight e, nell'attesa di rivedere il personaggio di Oscar Isaac sul grande schermo o in una nuova stagione dello show, c'è ancora un rendez-vous piuttosto importante da affrontare.

A ricordarcelo è proprio il trailer di questo season finale rilasciato in queste ore da Marvel: il breve filmato ci mostra un Marc ovviamente tormentato dal suo passato e dal suo rapporto con la sua doppia identità (a proposito: ecco in che modo Steven Grant potrebbe aiutare Marc Spector a far pace con il suo passato), ma più che mai deciso a portare a termine il suo compito.

Dopo la drammatica conclusione dello scorso episodio di Moon Knight, infatti, all'avatar di Khonshu non resta che una cosa da fare: trovare Arrow e affrontarlo, sconfiggendolo e, soprattutto, dimostrando agli altri dei egizi che le accuse nei suoi confronti fossero fondate, dal momento in cui nessuno di questi aveva dato credito alle parole di Marc circa la volontà del personaggio di Ethan Hawke di risvegliare la dea Ammit.

Con le immagini di uno scontro che sembra promettere piuttosto bene si conclude quindi questo trailer del season finale della nuova serie MCU: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Pare, intanto, che in Moon Knight avremmo potuto vedere anche Echo.