Moon Knight, riprese aggiuntive in corso per la serie Disney+? Ecco l'indizio social

Le riprese di Moon Knight sono terminate, ma forse non del tutto. I fan del Marvel Cinematic Universe attendono con ansia nuovi contenuti, dopo Hawkeye la prossima serie in uscita su Disney+ dovrebbe essere proprio quella con protagonista Oscar Issac nei panni di Marc Spector.

Questo attesissimo progetto introdurrà Moon Knight nel MCU e nonostante l’annuncio della fine delle riprese, ora sembra che la produzione sia tornata al lavoro. È stato proprio il fratello di Isaac, Michael Hernandez, tramite una storia su Instagram a lasciare un indizio. Il profilo Twitter @OscarIsaacInfo ha ripubblicato l’immagine, che potete vedere in calce alla notizia, che riporta la frase: "è ora di finire ciò che abbiamo iniziato".

Il messaggio sembra abbastanza eloquente e facile da decodificare, la foto è stata scattata su un volo e possiamo vedere il logo di Moon Knight, la frase sembra un riferimento alle riprese imminenti. Sfortunatamente non sappiamo quanto saranno sostanziali queste riprese e se ciò influirà sulla data di uscita di Moon Knight. Non sappiamo in che modo Hernandez sia coinvolto nella produzione di Moon Knight, quindi al momento potrebbe semplicemente viaggiare per supportare suo fratello.



Anche le riprese di She-Hulk sono terminate, le due serie sono attese nel corso del 2022 su Disney+, quale delle due attendete con più ansia? Fatecelo sapere nei commenti!