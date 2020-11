Moon Knight, le riprese inizieranno prestissimo: ecco i piani della Marvel

Mentre aspettiamo ulteriori conferme riguardo il nome dell'attore protagonista di Moon Knight, vi segnaliamo un nuovo rumor che ci svela la data di inizio delle riprese della serie Marvel che ci mostrerà la storia del personaggio dei fumetti.

A darne per primi la notizia sono stati i giornalisti di Discussing Film, avvisando i numerosi fan delle opere Marvel incentrate su Marc Spector che le riprese per la prima stagione dello show inizieranno nei primi mesi del 2021 a Budapest. Inoltre è stato rivelato il nome del direttore della fotografia: si tratta di Gregory Middleton, famoso per il suo lavoro nei film "Make Your Move" e "Final Girl", mentre è stato presente nelle troupe di serie TV del calibro di "Watchmen", "Game of Thrones" e "Fringe". Il nome del regista, come vi avevamo già annunciato, è quello di Mohamed Diab.

Per chi invece non conoscesse la serie, la prima stagione ci racconterà le vicende di Marc Spector, ex mercenario divenuto milionario che ha acquisito dei poteri dalla divinità egizia Khonshu. Particolarità del titolo sono anche le numerose personalità del protagonista, che cambierà spesso identità. Infine vi segnaliamo quali sono state le diverse reazioni dei fan di Moon Knight alla notizia dell'assegnazione della parte di Marc Spector ad Oscar Isaac.