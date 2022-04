Moon Knight e il ritardo del trailer di Thor Love and Thunder: la teoria dei fan Marvel

Con l'avvicinarsi della data d'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder, molti fan si chiedono come mai non sia ancora stato diffuso un trailer del film atteso in estate. Stando a un'interessante teoria dei fan, la colpa potrebbe essere della serie Marvel Moon Knight, attualmente in corso su Disney Plus...

Da un lato, occorre tenere presente che il debutto del quarto film con il Thor di Chris Hemsworth, previsto per il 6 luglio, sarà preceduto dall'imminente uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia fissato al 4 maggio. D'altro canto risulta strano che a meno di tre mesi dall'esordio di Thor: Love and Thunder Marvel non abbia ancora avviato la campagna promozionale ottenendo già un incredibile record per Marvel.

Secondo la teoria postata su Reddit da un fan (l'utente punitr1983), il ritardo nella diffusione del trailer potrebbe essere dovuto alla serie-evento Moon Knight, in onda su Disney+ in queste settimane: in particolare, al fatto che lo show MCU potrebbe preparare la strada all'introduzione del villain di Thor: Love and Thunder, Gorr il Macellatore di Dei, che sarà interpretato da Christian Bale.

In effetti, i due protagonisti hanno entrambi a che fare con il mondo mistico, tra la mitologia norrena da cui ha origine la figura di Thor e la mitologia egizia esplorata da Moon Knight: secondo le congetture dei fan, è possibile che nel finale della nuova miniserie del Marvel Cinematic Universe o nelle scene post-credit potremmo vedere Gorr per la prima volta, in vista del lancio della campagna promozionale di Thor: Love and Thunder.

Non possiamo escludere la possibilità che Marvel abbia deciso di rimandare la promozione del quarto film di Thor a un momento meno affollato, dedicando queste settimane alla serie in corso Moon Knight e all'uscita di Doctor Strange 2 immediatamente successiva. Oppure, l'ipotesi dei fan si rivelerà corretta e sarà magari l'episodio finale di Moon Knight a dar via al lancio del trailer di Thor: Love and Thunder.

Voi che ne pensate? Siete d'accordo con questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti!