Moon Knight e la rivelazione dell'episodio 5: QUEL villain apparirà nel season finale?

Il penultimo episodio di Moon Knight è stato denso di rivelazioni sul passato di Marc Spector, abbiamo appreso come è diventato Steven Grant e cosa significa di fatto essere l'avatar di Khonshu. I vari flashback hanno messo in chiaro molte cose, facendo luce anche su un terribile mistero emerso negli episodi precedenti.

L'episodio descrive in dettaglio il coinvolgimento di Marc Spector nel massacro di un gruppo di archeologi nel deserto egiziano, massacro in cui anche il padre di Layla ha perso la vita. Nell'episodio 4 di Moon Knight la donna ha iniziato a credere che suo marito avesse ucciso suo padre, anche se in questo flashback apprendiamo che ha cercato senza successo di proteggere il gruppo. Ferito a morte, Marc striscia così nel tempio di Khonshu, dove il dio gli offre un patto in cambio del salvataggio della sua vita.

Ma lungo la strada, l'episodio ha confermato l'esistenza nell'MCU di un cattivo chiave dei fumetti di Moon Knight: Raul Bushman. Introdotto per la prima volta nel 1980, Bushman è un capo mercenario con un teschio tatuato sul viso e denti d'acciaio affilati, che è solito usare nel corso dei suoi combattimenti.

Moon Knight ha affrontato questo personaggio molte volte nel corso degli anni. Questo villain ha anche lavorato con altri cattivi Marvel come Baron Zemo e Taskmaster nel fumetto solista di Black Widow e pur non rappresentando una grande minaccia per l'eroe di Oscar Isaac, può essere considerato comunque come uno dei suoi molteplici affari in sospeso. Raul Bushman farà il suo debutto nel finale di stagione? Per scoprirlo, non ci resta che attendere!