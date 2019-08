Moon Knight: Ross Marquand è entusiasta per la serie

Sono in molti nel mondo dello spettacolo ad essere rimasti sorpresi dopo l'annuncio di una serie TV con protagonista Marc Spector. Dopo aver dato un'occhiata alla fan art di Moon Knight di Raf Grassetti, scopriamo cosa ne pensa Ross Marquand, attore presente in The Walking Dead, dello show.

Come sapete l'interprete originario di Fort Collins, Colorado, ha già partecipato al Marvel Cinematic Universe, prestando il suo volto per Red Skull. Questo però non gli ha impedito di farsi avanti e candidarsi preventivamente per il ruolo di protagonista della serie: "Nel caso che Red Skull non sia più nel MCU, o sia libero di fare quello che vuole o altro, o comunque non torni più, mi piacerebbe interpretare Moon Knight... Perché viene comparato spesso a Batman, come se fosse il Batman della Marvel, ma secondo me è un personaggio stupendo".

Per questo non deve stupire il tweet con cui Ross Marquand risponde ad un messaggio del collega Khary Payton, in cui scrive di essere entusiasta per la nuova serie. Se non avete mai letto nulla sul personaggio vi consigliamo questa notizia che spiega chi è Moon Knight, apparso per la prima volta nel 1975 e capace di colpire sin da subito i lettori grazie al design e alla storia molto ispirati.