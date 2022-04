Moon Knight: la spettrale scena d'apertura è stata un' idea di Ethan Hawke

Ethan Hawke, che interpreta il dottor Arthur Harrow nella nuova serie del MCU, ha raccontato di come l'opening del primo episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x01, sia stata una sua idea.

Nella sua recente intervista a Variety, l'attore ha parlato di come i Marvel Studios abbiano offerto un ambiente molto cooperativo rispetto ad altri studi e di come la scena d'apertura di Moon Knight sia stata realizzata partendo da un suo input. Nella sequenza, che ci introduce rapidamente al suo personaggio, vediamo Hawke rompere dei vetri che poi metterà nelle scarpe prima di andarsene.

"Continuavo a chiedere agli sceneggiatori e ai registi, se fosse un fumetto, quale sarebbe il disegno a tutta pagina del personaggio? E loro dicevano: "Cosa pensi potrebbe essere?" Ho iniziato a meditare davvero su questo, e ho iniziato a pensare alle persone spirituali che impazziscono, che si arrabbiano per il loro stesso orgoglio spirituale e che si autopuniscono segretamente in qualche modo odiando se stesse".

Il tutto è stato poi coronato dall'inclusione del bastone, oggetto che si andrà a legare al personaggio e che ha fatto capire all'attore la natura collaborativa del progetto:

"Sapevo che aveva un bastone e continuavo a dire: "Aspetta, ho un bastone. zoppico?" Dicono: "No, non zoppicare". E ho pensato: "Ah, so perché ha un bastone". Così ho detto loro questa idea. E questo è ciò che intendo dire su ciò che è stato così sorprendente della Marvel: sono tipo, "Facciamolo. Questa è una grande idea. Apriamo lo spettacolo con quello".

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo con le parole del regista della serie, che ha promesso una svolta sconvolgente nel quarta puntata di Moon Knight.