Moon Knight, lo sceneggiatore: 'La storia di Jake Lockley non è ancora finita'

Nel corso della serie Moon Knight, abbiamo visto anche Jack Lockley, la terza personalità del protagonista. Seppur breve, questa apparizione è stata importante, e adesso lo sceneggiatore Jeremy Slater spiega che non è casuale: Lockley potrebbe ritornare in futuro, che si tratti di un altro prodotto del MCU o di una seconda stagione di Moon Knight.

Come già sappiamo, i tre personaggi interpretati da Oscar Isaac (Steven Grant, Marc Spector e Jack Lockley), fungono da avatar per Khonshu, il dio egizio della luna e della vendetta. Queste sono in qualche modo in relazione fra di loro, compresa la più recente, quella di Jack appunto. "Marc e Steven sono ancora totalmente ignari della sua esistenza" ha spiegato lo sceneggiatore sul momento in cui ci troviamo attualmente. "Non sappiamo necessariamente [come sia lui], è buono? È malvagio? Sappiamo che lavora per Khonshu. Sappiamo che ha una specie di accordo. E sappiamo che è decisamente più d'accordo con la visione del mondo di Khonshu quando si parla di punire dei malfattori".

Tutto ciò ovviamente fa porre delle domande che avranno risposta in un inevitabile ritorno di questa personalità. "Diventerà un amico? Un nemico? Credo che tutte queste siano domande davvero eccitanti da cui partire per chiunque prenderà le redini", ha detto Slater. "Per chiunque racconterà la prossima storia di Moon Knight, che sia io o un'altre persona, è una premessa entusiasmante. La storia di questo ragazzo sicuramente non è finita."

Adesso, mentre attendiamo risposte, tutti continuano a parlare della stagione 2 di Moon Knight: ci sarà?