Moon Knight, scoprite la vostra personalità in base al vostro personaggio preferito!

Non saremo qui con un altro dei nostri appuntamenti con le stelle, ma quasi... Perché i colleghi di Screen Rant hanno ideato un simpatico intrattenimento a tema Moon Knight: vi va di scoprire cosa dice di voi il vostro personaggio preferito della serie Disney+?

Era da un po' che non vi proponevamo un abbinamento di film o personaggi con i segni zodiacali (ricordate lo zodiaco del Ragnoverso? O quale Leo sei in base al segno zodiacale?), ma per farci perdonare abbiamo pensato di fare qualcosa a tema Moon Knight, ora che lo show di Disney+ con protagonista Oscar Isaac è giunto al termine.

E un'idea simile sembrano aver avuto i colleghi di Screen Rant, che hanno pensato di abbinare i personaggi principali della serie Marvel a dei tratti della personalità che li rappresentano. Scoprite allora in base al vostro personaggio preferito che somiglianze caratteriali potrebbero esserci tra voi.

Marc Spector - Impulsivi e compassionevoli

Steven Grant - Gentili e altruisti

Moon Knight - Determinati e inarrestabili

Mr. Knight - Arguti e scaltri

Layla El-Faouly - Determinati e giusti

Khonshu - Risoluti e conservatori

Arthur Harrow - Pieni di passione e devoti

Taweret - Giusti e comprensivi

Ammit - Forti ed energici

Anton Mogart - Impulsivi e dinamici

E voi, quale personaggio avete scelto? Pensate che vi rappresenti? Fateci sapere nei commenti.