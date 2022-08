Moon Knight, la seconda stagione è confermata? Il TikTok di Mohammed Diab e Oscar Isaac

La seconda stagione di Moon Knight al momento non è stata ancora ufficialmente confermata dai Marvel Studios ma un TikTok delle ultime ore con protagonisti il regista Mohammed Diab e il protagonista Oscar Isaac ha mandato in fibrillazione i fan, soprattutto per la risposta dell'attore ad una domanda esplicita.

Moon Knight 2 verrà prodotta? L'utente di TikTok hayaattiaaa ha chiesto al regista:"La domanda nella testa di tutti: esiste una stagione 2?".

Diab ha risposto:"Di Moon Knight?". A quel punto Oscar Isaac viene inquadrato e risponde:"Perché altrimenti saremmo al Cairo?".



Dopo il fantastico cliffhanger finale, i fan sperano di poter vedere quale futuro attende Marc Spector, Steven Grant e la terza personalità Lockley.

Naturalmente le parole di Isaac non possono essere ritenute una conferma ufficiale ma è evidente come la presenza del regista e dell'attore in Egitto sia quantomeno sospetta, alla luce della trama.



La recensione di Moon Knight potrà riportarvi all'interno della narrazione della prima stagione, che è stata accolta con discreti risultati da fan e pubblico. Oscar Isaac tornerebbe immediatamente nel triplo ruolo che lo aspetta, dopo la grande performance del primo ciclo di episodi.



Ma dove potremmo rivedere Marc Spector nell'MCU in futuro? Oscar Isaac ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con un personaggio molto complicato e difficile da interpretare ma è riuscito a conquistare il pubblico e ora potrebbe tornare anche in altri progetti del franchise.