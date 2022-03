Moon Knight, secondo una nuova teoria Ethan Hawke in realtà è...il conte Dracula!

Il nuovo trailer dietro le quinte di Moon Knight oltre a mostrare numerose scene inedite ha anche anticipato l'imminente uscita della prossima serie tv del MCU su Disney Plus, ma nell'attesa ecco una nuova teoria che proverà a convincervi che Ethan Hawke in realtà interpreterà il Conte Dracula.

Nella serie con protagonista Oscar Isaac infatti Ethan Hawke interpreterà il villain, chiamato Arthur Harrow. Tuttavia, anche andando a guardare i fumetti di Moon Knight, di Harrow non si praticamente nulla: si tratta di un personaggio relativamente sconosciuto e che appare in un solo numero della serie del cavaliere lunare, il che rende leggermente strana la sua scelta come principale antagonista dello show. Ciò ha portato alcuni fan a ipotizzare che Arthur Harrow sia un nome fittizio usato dal personaggio di Ethan Hawke per nascondere la sua vera identità, quella del Conte Dracula appunto.

Detta così la cosa può sembrare strana, ma se si considera la famosa interconnessione dei film e delle serie tv del MCU cambia tutto: Dracula ha una lunga storia nei fumetti Marvel, e ha interagito con dozzine di personaggi diversi, e Moon Knight è un personaggio mistico resuscitato dalla morte dal dio egizio Khonshu, dunque chiaramente entrambi i personaggi sono molto 'vicini', appartenendo entrambi al sottobosco mistico dell'universo Marvel. Sappiamo anche che i Marvel Studios sono a lavoro sul film di Blade, personaggio che ha debuttato alla fine di Eternals con un cameo vocale Dracula è senza dubbio all'orizzonte per l'MCU, dunque l'esistenza dei vampiri nel franchise è da mettere in conto già da ora.

Secondo la teoria, Arthur Harrow è in realtà il conte Dracula dietro falso nome, e lo scontro con Moon Knight non sarà limitato alla serie tv in uscita ma si collegherà a Blade e ai Midnight Sons, un gruppo di supereroi occulti da tempo rumoreggiato per un imminente esordio nel MCU. La teoria si riallaccia ovviamente alla scena finale di Eternals, nella quale Blade recluta il Cavaliere Nero, quindi è possibile che l'unione dei Midnight Sons sia già stata messa in moto.

Moon Knight uscirà su Disney Plus dal prossimo 30 marzo. Per altre letture, ecco cosa ha detto Oscar Isaac su Moon Knight e sui problemi mentali del protagonista Marc Spector.