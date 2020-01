Moon Knight: la serie Disney+ avrà un tono sovrannaturale e includerà anche Dracula

Non sappiamo ancora che forma assumerà il Marvel Cinematic Universe nelle sue Fasi 4 e 5, ma secondo un nuovo rumor che coinvolgerebbe la serie televisiva di Moon Knight annunciata per Disney+, una porzione sarà dedicata al sovrannaturale.

Mentre in settimana si è vociferato che Daniel Radcliffe sarebbe vicino alla parte principale, dalla stessa fonte arrivano indiscrezioni molto interessanti secondo le quali nella mini-serie MCU apparirà anche Dracula.

Non è stato specificato se si tratta di un cameo o se il personaggio sarà effettivamente l'antagonista principale, ma in entrambi i casi - sempre secondo la fonte - Moon Knight fungerà da trampolino di lancio per il reboot targato Marvel Studios di Blade, nuovo capitolo del MCU che non ha ancora una data di uscita ma un protagonista - Mahershala Ali - annunciato in grande stile quest'estate.

Un altro personaggio horror della Marvel, Licantroupus, era stato citato come possibile esordiente, e insieme a Werewolf by Night: tra tutti questi, compreso ovviamente Doctor Strange, l'MCU sarebbe abbastanza vicino ad avere l'elenco completo della Midnight Sons, con gli sfortunati assenti rappresentati solo da Morbius il Vampiro Vivente, per il quale la Sony ha realizzato uno stand-alone fuori dal MCU, Hannibal King e Ghost Rider. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente dichiarato che in Doctor Strange In The Multiverse of Madness compariranno personaggi inaspettati, e chissà che il film di Scott Derrickson non serva per plasmare un angolo "sovrannaturale" del MCU, dedicato a tutti questi personaggi mistici.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.