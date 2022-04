Moon Knight, la serie Disney+ colpita da review bombing: ecco perché

Il primo episodio di Moon Knight ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+, ma nonostante una ricezione generalmente positiva, non tutti sembrano averlo amato. E qualcuno è anche ricorso alla pratica di review bombing per focalizzare l'attenzione del pubblico su un certo dettaglio.

Se su Moon Knight su Rotten Tomatoes è andato piuttosto bene, ottenendo il punteggio più alto tra le serie Marvel di Disney+ in base al gradimento del pubblico (ma in fondo alla classifica per la critica, che gli ha comunque riservato un discreto punteggio con l'86% di gradimento), su IMDb lo show con protagonista Oscar Isaac sembra aver avuto qualche problemino.

Secondo quanto riportato da Comicbook, infatti, Moon Knight è stato riempito di recensioni negative sul celebre sito, e la ragione dietro quello che viene solitamente definito come review bombing sarebbe da riscontrare nella menzione del Genocidio degli Armeni nell'episodio.

In una delle scene viene infatti fatto riferimento alla vicenda risalente ai primi anni del '900, quando l'Impero Ottomano mise in atto una serie di deportazioni con conseguente eliminazione di un'ampia fetta del popolo armeno (si contarono circa un milione e mezzo di vittime).

Da molti stati questo massacro è stato riconosciuto come un vero e proprio genocidio, mentre c'è chi, soprattutto in Turchia (governo incluso), non concorda nel definirlo come tale. Per questo alcuni cittadini turchi starebbero adesso bombardando il sito con recensioni negative, negando quanto affermato anche nella serie.

Marvel e Disney non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma la star dello show Oscar Isaac ha invitato i fan a lasciare recensioni positive su IMDb per contrastare quelle negative.