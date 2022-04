Oltre Moon Knight, quali altre serie Marvel nel 2022? Il calendario con le date

Il 2022 per il Marvel Cinematic Universe è partito leggermente in ritardo, debuttando attualmente su piccolo schermo con Moon Knight. Ma da che c'era incertezza su diversi progetti, sembra che il calendario serial sarà addirittura più folto di quello cinematografico. Parliamo di 4 live-action, 2 serie animate e 2 jolly!

Siamo già al secondo episodio distribuito di Moon Knight: serie molto ben accolta, ma che dovrà essere valutata alla luce di un finale che promette un happy ending in Moon Knight nonostante sia stata definita il prodotto più brutale di tutto il MCU su ammissione dello stesso Kevin Feige. Un’etichetta, anche questa, che di qui alla fine dell’anno potrebbe spostare di molto l’asticella della serialità su Disney+, vista la quantità di prodotti che dovrebbero arrivare di qui a fine anno.

La seconda del 2022, completamente a sorpresa e dopo lunghi ritardi, sarà la Ms. Marvel con protagonista Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, una ragazza che idolatra Captain Marvel e si ispira alle sue gesta nel momento in cui, anch’ella, svilupperà dei poteri. All’inizio si pensava che sarebbe arrivata come terza serie dell’anno, ma il poster e il primo trailer promozionale hanno fissato la data all’8 giugno.

La terza, a questo punto, che ci si aspettava di vedere in anticipo, sarà lo She-Hulk con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner e avvocatessa dei super che svilupperà i poteri da raggi gamma dopo una trasfusione d’emergenza da parte di Hulk. Vedremo anche lui, ma non sapremo quando con precisione. Sappiamo che seguirà a Ms. Marvel, e considerando la mole di serie restanti potrebbe arrivare per l’inizio della stagione autunnale, verso settembre.

Entriamo ora nel campo dei progetti più incerti per data d’uscita, fra cui però le serie animate potrebbero arrivare a sorpresa nei trimestri a metà dell’anno, soprattutto grazie alle agevolazioni produttive che riducono di molto i tempi di realizzazione. Si vocifera ormai con un certo grado di sicurezza che vedremo la seconda stagione di What if...? proprio per dare coerenza, a posteriori, a tutti gli universi paralleli di Doctor Strange 2. Considerando che il film esce a maggio e la prima stagione era uscita ad agosto, potrebbe essere lo stesso per il rinnovo. Meno elaborata e più miniserie invece, quasi un divertissement, I Am Groot potrebbe arrivare in qualunque momento per riempire un vuoto.

Ora, tre prodotti rimangono da depennare. Uno dei jolly è il Secret Invasion sottoposto a posticipo, da quando sarerbbe scomparso dal calendario MCU 2022 in alcuni distaccamenti esteri (si veda il Giappone). Eppure le riprese sono a buon punto, quindi potrebbe bruciare le altre sul tempo. Sicuro invece il semplicemente folle Guardiani della Galassia Holiday Special, che sarà diretto da James Gunn e arriverà a Natale. Poco prima, è stato inserito un progetto senza titolo segnato solo come Halloween Special: molti sostengono si tratti di Werewolf by Night che potrebbe debuttare in Moon Knight, ma un report di The Hollywood Reporter nega e comunque si tratterebbe di un film. Se anche non rientrasse in serial, ci possiamo dire soddisfatti per il prossimo futuro. Nel frattempo, ecco cinque cose da sapere su Moon Knight, se lo state seguendo.