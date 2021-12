Moon Knight sarà la prima serie Marvel del 2022 di Disney Plus? Nuovi indizi

Mentre crescono i rumor sulla distribuzione di Moon Knight, la serie MCU con protagonista Oscar Isaac potrebbe essere il primo progetto Marvel Studios del 2022 a vedere la luce della piattaforma di streaming on demand Disney+.

Un nuovo aggiornamento a tal proposito è arrivato in questi minuti da Disney+ Spagna: come condiviso su Twitter dall'utente Quid Vacuo, un comunicato stampa della Disney ha elencato i tre progetti dei Marvel Studios nell'ordine sotto indicato, il che significa che è probabile che la serie con Oscar Isaac verrà trasmessa per prima, probabilmente poco dopo che The Book of Boba Fett avrà completato la sua corsa.

Sebbene si tratti di una comunicazione ufficiale, tuttavia, è importante ricordare che spesso anche questi comunicati stampa sono puramente indicativi: quello del 2021, ad esempio, indicava che Ms. Marvel non solo sarebbe stata trasmessa in streaming entro la fine del 2021, ma addirittura che sarebbe arrivata sulla piattaforma prima di Hawkeye. Le cose, dunque, possono cambiare da un momento all'altro, e il consiglio è quello di continuare a seguirci per ogni aggiornamento del caso.

Ricordiamo che, in attesa del gran finale del MCU 2021, il 2022 Marvel promette faville: oltre ai numerosi film in uscita al cinema, infatti, per il lato serie tv su Disney+ arriveranno oltre a Moon Knight anche Ms. Marvel e She-Hulk, ma anche Werewolf By Night (che probabilmente sarà il primo film MCU realizzato in esclusiva per Disney+) e The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Inoltre, da tenere d'occhio la produzione di Secret Invasion, che in base ai tempi di lavorazione potrebbe riuscire ad arrivare entro la fine dell'anno prossimo.

Nel frattempo, ecco un pratico riepilogo delle numerose identità multiple di Moon Knight.