Moon Knight, la serie MCU ha un buco di trama per Jake Lockley? Le parole di Jeremy Slater

La scena finale di Moon Knight ha fornito alcune risposte ai fan, sulle quali da tempo si teorizzava sui social. Tuttavia la scena post-credit ha presentato un personaggio mai comparso in precedenza nello show con Oscar Isaac e ambientato nel Marvel Cinematic Universe. La sua presenza ha generato parecchi quesiti tra i fan.

La sequenza in questione presenta il personaggio di Jake Lockely, la terza (e più pericolosa) personalità che vive nel corpo di Marc Spector. Sono stati diversi gli indizi disseminati sull'esistenza di Lockely, ma la sua presenza nel finale ha creato qualche perplessità nei fan. Se Marc e Steven sono stati in grado di bilanciare la loro doppia presenza nello stesso corpo perché non si è mai tenuto conto della presenza di Jake?



Ad escludere un buco di trama nello show è colui che lo show lo ha scritto, Jeremy Slater: il motivo? Marc e Steven non erano a conoscenza della presenza di Jake:"Sì, l'abbiamo tenuto fuori. In sostanza, Marc e Steven avevano bisogno di riconciliarsi con loro stessi. Avevano bisogno di fare i conti con chi sono all'interno di quel sistema. Non erano consapevoli della presenza di Jake quindi non avevano davvero nulla da bilanciare in questi termini perché sono ancora, in qualche modo, inconsapevoli. Era qualcosa molto più legato al proprio viaggio interiore in quell'episodio. Mi piace il fatto che ci sia ancora un sano dibattito su ciò che causa quell'equilibrio al termine della stagione".



Slater spiega che è stato il sacrificio di Steven, non l'accettazione o la comprensione di Marc, che alla fine ha permesso loro di trovare un bilanciamento:"Ho sentito persone dire che tutto è incentrato su Marc che accetta lo scopo di Steven ma dal mio punto di vista è sempre stato Steven a bilanciare tutto alla fine. Si rende conto di essere il protettore del sistema, e finalmente si è fatto avanti; Marc sapeva benissimo chi era, lo stava reprimendo e ritardando, ma Steven non aveva idea di quale fosse il suo scopo e perché fosse lì [...] Adoro il fatto che i fan abbiano le loro teorie".



Secondo voi, dove potremo rivedere Marc Spector nell'MCU?